Во вторник SpaceX впервые запустит сверхтяжелую ракету Falcon Heavy

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Во вторник, в 23:45 по московскому времени SpaceX планирует впервые запустить с космодрома на мысе Канаверал сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy, сообщается в твиттере компании Илона Маска.

Между тем, старт уже дважды за вторник был отложен: изначально он был назначен на 21:30 по Москве, потом его перенесли на 50 минут, а потом еще на час с лишним. В SpaceX пояснили, что изучают изменения показателей атмосферы.

All systems remain go for today"s test flight of Falcon Heavy. Weather is 90% favorable for today"s two-and-a-half hour launch window, which opens at 1:30 p.m. EST, or 18:30 UTC. pic.twitter.com/oYrZZQzzbo — SpaceX (@SpaceX) 6 февраля 2018 г.

SpaceX ведет прямую трансляцию пуска.

Сверхтяжелая ракета Falcon Heavy создана на базе ракеты тяжелого класса Falcon 9. Ее первые испытания прошли в мае 2017 года и были признаны успешными. Однако Маск заявлял, что первый запуск будет рискованным.

Falcon Heavy доставит на орбиту Марса автомобиль Tesla Roadster вишневого цвета. В ней будет играть песня Дэвида Боуи Space Oddity. "Она (ракета - ИФ) будет находиться в космосе миллиарды лет или около того, если не взорвется при старте", - писал глава Space X.