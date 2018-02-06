В мире

Во вторник SpaceX впервые запустит сверхтяжелую ракету Falcon Heavy

Есть обновление от 23:49

Она доставит к Марсу автомобиль Tesla Roadster, в котором будет играть Space Oddity Дэвида Боуи

Во вторник SpaceX впервые запустит сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
Falcon Heavy на стартовой площадке
Фото: Reuters

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Во вторник, в 23:45 по московскому времени SpaceX планирует впервые запустить с космодрома на мысе Канаверал сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy, сообщается в твиттере компании Илона Маска.

Между тем, старт уже дважды за вторник был отложен: изначально он был назначен на 21:30 по Москве, потом его перенесли на 50 минут, а потом еще на час с лишним. В SpaceX пояснили, что изучают изменения показателей атмосферы.

SpaceX ведет прямую трансляцию пуска.

Сверхтяжелая ракета Falcon Heavy создана на базе ракеты тяжелого класса Falcon 9. Ее первые испытания прошли в мае 2017 года и были признаны успешными. Однако Маск заявлял, что первый запуск будет рискованным.

Falcon Heavy доставит на орбиту Марса автомобиль Tesla Roadster вишневого цвета. В ней будет играть песня Дэвида Боуи Space Oddity. "Она (ракета - ИФ) будет находиться в космосе миллиарды лет или около того, если не взорвется при старте", - писал глава Space X.

Camera views from inside the payload fairing #FalconHeavy

Публикация от Elon Musk (@elonmusk)

Теги: SpaceX, Falcon Heavy, Илон Маск
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