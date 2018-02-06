Посольство РФ потребовало обеспечить экстрадированному в США Левашову нормальные условия в тюрьме

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в Госдепартамент США с требованием обеспечить обвиняемому в хакерских атаках россиянину Петру Левашову нормальные условия содержания.

Отмечается, что представители Генконсульства РФ в Нью-Йорке выехали в Бриджпорт, штат Коннектикут, чтобы посетить Левашова в местной тюрьме и оказать ему необходимое консульское содействие.

"Посольство России в Вашингтоне обратилось в госдеп США с запросом на оказание содействия нашим коллегам в консульском доступе к российскому гражданину, потребовало обеспечить ему нормальные условия содержания", - подчеркивается в сообщении.

Левашова задержали 7 апреля 2017 года на территории Испании по запросу США, где его обвиняют в создании вредоносного программного обеспечения и массовой рассылке спама. 2 февраля программист был экстрадирован в США и сейчас находится в тюрьме города Бриджпорт (штат Коннектикут).

В этот же день Левашов впервые предстал перед судом в штате Коннектикут, где заявил о своей невиновности. Защита россиянина надеется, что на следующем судебном заседании удастся добиться улучшения условий содержания и, возможно, смены тюрьмы. В последующие месяцы прокуратура должна предъявить доказательства, которые будут использованы против российского программиста. Суд присяжных по делу Левашова может состояться в конце 2018 года.