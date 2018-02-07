США отложили испытание межконтинентальной баллистической ракеты на время Олимпиады

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты Америки приняли решение отложить запланированное испытание межконтинентальной баллистической ракеты в связи с проведением в южнокорейском Пхенчхане Олимпийских игр, сообщает телеканал CBS News.

"США решили отложить запланированное испытание МБР с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии, США в знак уважения к зимним Олимпийским играм 2018 года", - говорится в сообщении телеканала, размещенном в твиттере.

Ранее США и Южная Корея договорились отказаться от совместных военных учений на время Олимпиады в Пхенчхане.

При этом американские власти отмечают, что КНДР готовится провести военный парад накануне открытия Игр; однако, по их сведениям, в нем не будет задействован транспорт, который мог бы обеспечить демонстрацию каких-либо баллистических ракет.