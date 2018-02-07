Девять человек пострадали в результате взрыва на предприятии в Италии

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Девять рабочих пострадали в результате взрыва на предприятии на севере Италии, трое находятся в тяжелом состоянии, сообщает в среду на своем сайте газета "Стампа".

Предприятие принадлежит химической компании Ecosfera, занимающейся переработкой промышленных отходов. Оно расположено в коммуне Бульгарограссо в области Ломбардия. Газета "Коррьере делла сера" уточняет, что предприятие занимается переработкой растворителей.

В момент взрыва на предприятии находились 33 человека. Взрыв произошел в одном из резервуаров. Пожарные все еще тушат пожар, начавшийся после взрыва.

Спасатели эвакуировали жителей нескольких домов, расположенных в непосредственной близости от завода. Глава коммуны Бульгарограссо Джампаоло Кузини заявил, что угрозы для здоровья местного населения нет, токсичные вещества в воздух не попали.