Трамп назвал "бомбой" содержание переписки сотрудников ФБР

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду назвал "бомбой" информацию о том, что его предшественник Барак Обама хотел подробно ознакомиться с ходом расследования ФБР дела об использовании Хиллари Клинтон личной электронной почты.

"Новые сообщения ФБР - это бомба!" - написал он в своем твиттере.

Ранее в среду телеканал Fox News, ознакомившийся с очередной частью переписки между сотрудниками ФБР Лизой Пейдж и Питером Страком, сообщил , что экс-президент США Барак Обама хотел получать подробную информацию о деталях расследования дела об использовании экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон личной электронной почты в служебных целях в период службы в 2009-2013 годах.

В сентябре 2016 года Пейдж отправила Страку, с которым состояла, помимо прочего, в романтических отношениях, сообщение: "Президент хочет знать об этом все". Пейдж готовила для бывшего главы ФБР Джеймса Коми тезисы для обсуждения с Обамой. Что именно о расследовании хотел знать Обама, не уточняется. В результате ФБР начало расследование этого дела, но в июле 2016 года прекратило его без предъявления официальных обвинений.

Ранее и Пейдж, и Страк участвовали в расследовании предполагаемого российского вмешательства в американские выборы 2016 года под руководством Роберта Мюллера, однако позднее были отстранены от этой работы.