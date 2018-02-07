Генпрокурор Украины пообещал привлечь Януковича к суду по делу о расстрелах на Майдане

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - После завершения судебного процесса по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене последует процесс относительно преступного приказа против активистов Майдана 18-20 февраля 2014 года, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"С первого дня на посту я чувствовал своей главной задачей ответить на вопрос, кто виноват в смертях Небесной Сотни. За эти 1,5 года много было сделано. 280 исполнителей преступных приказов относительно насилия против майдановцев - в судах. Но общество справедливо спрашивает: кто организатор расстрелов мирных демонстрантов", - написал Луценко в своем фейсбуке в среду.

Генпрокурор напомнил, что ранее в среду, Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-президента Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по делу расстрелов на Майдане.

"Это означает, что после завершения процесса по госизмене Януковича украинцы станут свидетелями следующего процесса - относительно преступного приказа против Майдана", - написал Луценко.

В ходе столкновений в центре Киева в наиболее "кровавые дни" периода Майдана - 18-21 февраля 2014 года - погибли 80 участников акций протеста, более 20 силовиков. Сотни были ранены, некоторые скончались позже в больницах.

Янукович уехал из Украины в Россию в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на Майдане в Киеве. 22 февраля 2014 года Верховная рада 328 голосами поддержала постановление, которым установила, что Янукович самоустранился от осуществления конституционных полномочий президента и является не исполняющим свои обязанности, в связи с чем были назначены внеочередные президентские выборы. Позднее стало известно, что В.Янукович находится на территории РФ на основании предоставленного ему временного убежища.