Глава Пентагона рассказал о необходимости ядерного оружия малой мощности

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - США необходимо обзавестись ядерным оружием малого класса мощности, так как оно станет важной частью системы ядерного сдерживания, заявил в среду глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Мы считаем, что некоторые страны, в особенности - одна конкретная страна - могут допустить ошибку в расчетах, предположив, что если в ходе обычного боя они применят маломощное ядерное оружие, то мы не ответим на это, так как имеем только более мощное ядерное оружие", - сказал он на брифинге в Белом доме, не уточнив, какую именно конкретную страну имеет в виду.

"Поэтому нашим ответом на это является ядерное оружие малого класса мощности. И мы говорим (потенциальным противникам США - ИФ): не ошибайтесь в ваших расчетах", - добавил Мэттис. Он подчеркнул, что подобное оружие необходимо не для атаки, а именно для сдерживания. Темы подобного оружия глава Пентагона коснулся и днем ранее в ходе выступления в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США. "Как вы знаете, у нас есть проблема, которая заключается в нарушении Россией договора по РСМД. Я хочу быть уверенным, что наши переговорщики обладали необходимыми им аргументами. Мы хотели бы, чтобы Россия вернулась к выполнению условий договора", - сказал он на слушаниях.

Мэттис подчеркнул, что США "намерены остаться в договоре по РСМД". При этом, по его словам, американская сторона "будет заниматься исследованием и разработкой альтернативного оружия, чтобы Россия оказалась в ситуации, когда ясно осознает, что ей выгодно вернуться к соблюдению договора по РСМД". Западные СМИ отмечают, что под "альтернативным оружием" в данном случае имеется в виду новый тип ядерного оружия малого класса мощности.

Россия со своей стороны отрицает, что нарушает договор о РСМД. В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что США ведут дело к разрушению этого договора.