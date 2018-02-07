В мире

Глава Пентагона рассказал о необходимости ядерного оружия малой мощности

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - США необходимо обзавестись ядерным оружием малого класса мощности, так как оно станет важной частью системы ядерного сдерживания, заявил в среду глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Мы считаем, что некоторые страны, в особенности - одна конкретная страна - могут допустить ошибку в расчетах, предположив, что если в ходе обычного боя они применят маломощное ядерное оружие, то мы не ответим на это, так как имеем только более мощное ядерное оружие", - сказал он на брифинге в Белом доме, не уточнив, какую именно конкретную страну имеет в виду.

"Поэтому нашим ответом на это является ядерное оружие малого класса мощности. И мы говорим (потенциальным противникам США - ИФ): не ошибайтесь в ваших расчетах", - добавил Мэттис. Он подчеркнул, что подобное оружие необходимо не для атаки, а именно для сдерживания. Темы подобного оружия глава Пентагона коснулся и днем ранее в ходе выступления в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США. "Как вы знаете, у нас есть проблема, которая заключается в нарушении Россией договора по РСМД. Я хочу быть уверенным, что наши переговорщики обладали необходимыми им аргументами. Мы хотели бы, чтобы Россия вернулась к выполнению условий договора", - сказал он на слушаниях.

Мэттис подчеркнул, что США "намерены остаться в договоре по РСМД". При этом, по его словам, американская сторона "будет заниматься исследованием и разработкой альтернативного оружия, чтобы Россия оказалась в ситуации, когда ясно осознает, что ей выгодно вернуться к соблюдению договора по РСМД". Западные СМИ отмечают, что под "альтернативным оружием" в данном случае имеется в виду новый тип ядерного оружия малого класса мощности.

Россия со своей стороны отрицает, что нарушает договор о РСМД. В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что США ведут дело к разрушению этого договора.

Теги: РСМД, Джеймс Мэттис, Пентагон
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Коалиция под началом США ударила по проправительственным силам СирииКоалиция под началом США ударила по проправительственным силам Сирии
Утверждается, что это был ответный ударПодробнее
Трамп даст показания прокурору Мюллеру вопреки советам юристовТрамп даст показания прокурору Мюллеру вопреки советам юристов
Президент США готов ответить на вопросы спецпрокурора под присягойПодробнее
Греция ответила на готовность Македонии изменить название страныГреция ответила на готовность Македонии изменить название страны
Афины согласны на компромисс, но сотни тысяч греков не довольны вариантами переименования, так как от слова "Македония" соседняя страна избавляться не планируетПодробнее
Альянс Меркель договорился с союзниками о коалиции и формировании правительстваАльянс Меркель договорился с союзниками о коалиции и формировании правительства
Представители социал-демократической партии Мартина Шульца возглавят МИД, министерство финансов и министерство трудаПодробнее
Джим Керри удалил страницу в фейсбуке из-за "вмешательства России"Джим Керри удалил страницу в фейсбуке из-за "вмешательства России"
Голливудский актер удалил учетную запись и решил продать акции соцсети, потому что та, по его мнению, недостаточно активно борется с российским влияниемПодробнее
Центральный разгонный блок Falcon Heavy не смог сесть на плавучую платформуЦентральный разгонный блок Falcon Heavy не смог сесть на плавучую платформу
Он упал в Атлантический океан на скорости почти 500 км в часПодробнее
SpaceX впервые запустила сверхтяжелую ракету Falcon HeavySpaceX впервые запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
Электрокар Tesla Roadster начал свой путь к МарсуПодробнее
Во вторник SpaceX впервые запустит сверхтяжелую ракету Falcon HeavyВо вторник SpaceX впервые запустит сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
Она доставит к Марсу автомобиль Tesla Roadster, в котором будет играть Space Oddity Дэвида БоуиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 6 февраля6 фото
06 февраля
Фотохроника 6 февраля
Они познали вкус побед17 фото
05 февраля
Они познали вкус побед
Лучшие фото недели10 фото
02 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреКоалиция под началом США ударила по проправительственным силам СирииВ миреТрамп даст показания прокурору Мюллеру вопреки советам юристовВ РоссииВС РФ внес в Госдуму законопроект о масштабной реформе процессуального законодательстваЭкономикаЯндекс.Такси и Uber закрыли сделку по объединению сервисовВ РоссииБизнес-омбудсмен Титов обнародовал список желающих вернуться в РФ бизнесменовВ РоссииПочти во всех ведомствах Дагестана началась масштабная выемка документов

Определилась дата выборов президента Венесуэлы

Делегация КНДР не будет встречаться с делегацией США на Олимпиаде

Белоруссия готова отправить миротворцев в Донбасс

Коалиция под началом США ударила по проправительственным силам Сирии

Коалиция под началом США ударила по проправительственным силам СирииУтверждается, что это был ответный удар Подробнее

Пилота сбитого в Сирии Су-25 похоронят в Воронеже

Директор по кибербезопасности США обвинила Россию в проникновении в избирательные списки

Около 55 представителей российской элиты поучаствуют в молитвенном завтраке в Вашингтоне

Генсек ООН призвал стороны конфликтов соблюдать "олимпийское перемирие"

Трамп даст показания прокурору Мюллеру вопреки советам юристов

Трамп даст показания прокурору Мюллеру вопреки советам юристовПрезидент США готов ответить на вопросы спецпрокурора под присягой Подробнее

Глава Пентагона рассказал о необходимости ядерного оружия малой мощности

Американские самолеты провели разведку у границ России на Балтике и в Черном море

Генпрокурор Украины пообещал привлечь Януковича к суду по делу о расстрелах на Майдане

Спасательная операция завершилась на месте обрушения шахты в Кузбассе

ВС РФ внес в Госдуму законопроект о масштабной реформе процессуального законодательства

ВС РФ внес в Госдуму законопроект о масштабной реформе процессуального законодательстваПредлагается сделать суд лаконичным и лишить бизнес свободы подсудности Подробнее

ФК "Спартак" выиграл у чешской "Спарты" в контрольном матче

Лидеры республиканцев и демократов в США достигли договоренности по бюджету

Один горняк погиб и один пострадал из-за обрушения породы на шахте в Кузбассе

Рынок безалкогольного пива в России вырос на 9,4% на фоне проблем в алкогольном сегменте

Глава Минздрава Татарстана подтвердил смерть своего арестованного заместителя Шишмаревой

ЦИК обнародовал доходы кандидата в президенты РФ Бабурина

Трамп назвал "бомбой" содержание переписки сотрудников ФБР

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru