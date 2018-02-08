Белоруссия готова отправить миротворцев в Донбасс

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил в четверг в интервью газете "Известия ", что Белоруссия готова отправить своих миротворцев в Донбасс для урегулирования ситуации в регионе.

"Беларусь сохраняет непредвзятую и честную по отношению ко всем участникам конфликта позицию. Мы не гонимся за какими-то лаврами. Но это конфликт в нашем регионе, в нашей семье. В прямом смысле слова. Поэтому дополнительным способом помочь конфликтующим сторонам может стать ввод в Донбасс миротворцев - разумеется, в том числе и белорусских. Об этом наш президент говорил еще в 2014 году, и мы от своих слов не отказываемся", - приводит издание слова главы МИД Белоруссии.

В.Макей также отметил, что "глава белорусского государства давно и открыто рекомендовал расширить формат переговоров, подключить к нему пока якобы "сторонние", но на самом деле весьма заинтересованные государства, в первую очередь Соединенные Штаты", говорится в статье.

Кроме того, он подчеркнул, что "альтернативы мирному урегулированию кризиса на востоке Украины нет".

"Этой позиции Беларусь последовательно придерживается с самого начала конфликта", - заявил "Известиям" глава МИД Белоруссии.