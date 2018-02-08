Делегация КНДР не будет встречаться с делегацией США на Олимпиаде

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - У высокопоставленной северокорейской делегации, которая прибудет на церемонию открытия Олимпийских игр в Пхёнчхан, нет желания встречаться с представителями американской делегации, сообщило агентство "Рёнхап" со ссылкой на центральное информационное агентство КНДР (KCNA).

"Мы никогда не умоляли о диалоге с США, и в будущем будет так же. Мы четко заявляем, что у нас нет желания встречаться с американской стороной во время нашего визита в Южную Корею", - приводит агентство слова представителя министерства иностранных дел Северной Кореи.

Ранее во вторник официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что в планы США не входят встречи с северокорейскими официальными представителями во время игр или после них.

Южнокорейское министерство по делам объединения сообщало, что младшая сестра лидера КНДР Ким Ё Чен приедет на этой неделе в Южную Корею в составе высокопоставленной делегации. Ким Ё Чен, занимающая пост заместителя руководителя Отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи, станет первым представителем семьи руководства КНДР, который посетит Южную Корею.

Ожидается, что визит северокорейской делегации начнется в пятницу и продлится три дня.

Американскую президентскую делегацию на зимних Олимпийских играх в Республике Корея возглавит вице-президент США Майк Пенс.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхёнчхане.