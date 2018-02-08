Грудинин сообщил в ЦИК о закрытых иностранных счетах

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ Павел Грудин представил в ЦИК заявление, что он закрыл иностранные счета.

"У нас есть от него заявление, что он все закрыл. Больше я пока ничего сказать не могу. Если возникнет какая-то тема, то мы ее поднимем в другой раз", - сказала Памфилова журналистам в четверг.

На вопрос, будет ли ЦИК обращаться в ФНС, куда Грудинин, по его словам, подал документы о закрытии счетов, Памфилова ответила: "Задавайте вопрос ФНС".

"А пока у нас есть его заявление последнее, что он все закрыл. Его, лично подписанное", - повторила она.

Ранее в КПРФ опровергли наличие у Грудинина и его семьи дома в Испании.