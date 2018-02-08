Генпрокурор Украины оценил перспективы депортации Саакашвили

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Грузии не изменила требования об экстрадиции экс-президента страны Михаила Саакашвили, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Если суд признает, что он не имеет права на политическое убежище в Украине, возникнет несколько возможностей для него.... А также экстрадиция по требованию генеральной прокуратуры Грузии", - сказал Луценко в интервью "ТСН", опубликованном в четверг.

"Недавно у меня была встреча с одним из руководителей грузинской прокуратуры. Они в очередной раз подтвердили желание получить Саакашвили по экстрадиции. Для этого нужно пройти еще несколько долгих судебных процедур. Но мы идем этим путем, потому что Украина подписала соответствующее международное обязательство, в том числе перед Грузией. Ладно, я скажу это. Для меня было бы самым трудным последнее решение. Потому что экстрадиция Саакашвили в Грузию стопроцентно означает его заключение", - отметил генпрокурор Украины.

При этом Луценко отметил, что другой возможностью для Саакашвили является добровольное возвращение в любую из выбранных им стран, например, в Нидерланды, где проживает его семья. Кроме того, по словам украинского генпрокурора, еще одним путем для экс-президента Грузии является "добровольная или принудительная депортация в одну из выбранных им стран, или в страну, из которой он нелегально пересек украинскую границу - то есть Польшу".

В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства.

3 января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал Саакашвили в признании незаконным решения Управления ГМС в Киевской области, которым ему отказано в признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите после лишения гражданства Украины.

5 января Тбилисский городской суд признал виновным Саакашвили по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и приговорил к трем годам лишения свободы. Саакашвили считает, что украинская власть намеренно ускоряет рассмотрение вопроса о его статусе на Украине, чтобы иметь формальные основания для экстрадиции его из страны.