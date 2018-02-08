В Южной Корее перед ОИ впервые за 16 лет выступили северокорейские артисты

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В южнокорейском городе Каннын в преддверии Олимпийских игр выступили артисты из КНДР, сообщает в четверг агентство "Ренхап".

Зал в творческом центре Каннына, в котором состоялось выступление, рассчитан на почти на 1 тысячу человек, среди приглашенных были члены семей, разделенных в результате Корейской войны, а также обычные граждане, принявшие участие в лотерее, чтобы попасть на концерт.

На концерте выступили 140 музыкантов, в том числе женский ансамбль "Моранбонг", который западные СМИ часто называют "любимым герлз-бэндом" лидера КНДР Ким Чен Ына.

Выступление стало первым мероприятием, проведенным северокорейскими артистами на территории Южной Кореи с 2002 года, отмечает агентство. В июне 2002 года в Сеуле выступили 30 музыкантов и танцоров из КНДР на мероприятии в честь годовщины освобождения Корейского полуострова от колониального господства Японии. В августе того же года на Азиатские игры в Пусан прибыли 288 участников группы поддержки из КНДР.

Теперь, согласно планам, музыканты проведут еще одно, последнее, выступление в Сеуле.

Музыканты прибыли в Южную Корею на судне "Мангенбон-92". Заход судов из КНДР в южнокорейские порты запрещен согласно принятым Сеулом санкциям, однако для парома с артистами сделали исключение, передает агентство АР. По прибытии судна Северная Корея попросила Южную Корею предоставить для него топливо. Южнокорейское министерство по делам объединения заявило, что Сеул рассматривает эту просьбу, так как поставки нефтепродуктов КНДР также ограничены санкциями.

Из-за санкций северокорейские спортсмены на Олимпиаде не смогут получить смартфоны Samsung, которые дарят участникам в Пхенчхане. Санкции ООН запрещают передавать предметы роскоши в КНДР или ее гражданам. Коллекционные смартфоны, подготовленные к ОИ-2018, также не получили спортсмены из Ирана, в результате посол Южной Кореи в Тегеране вызван для дачи объяснений в иранский МИД.

С другой стороны, Сеулу удалось добиться временного послабления санкций США, когда в конце января лыжники из Южной Кореи направились на тренировки в КНДР. О поездке официально не объявляли до последнего момента, так как Сеулу было необходимо уговорить США сделать исключение в санкциях для чартерного рейса авиакомпании Asiana Airlines, на котором прилетели спортсмены. Санкции, принятые администрацией США в сентябре, предусматривают, что суда и самолеты, побывавшие в КНДР не могут в течение полугода посещать США, поясняет агентство АР.

Еще одну проблему, связанную с санкциями, мог вызвать запланированный визит в Южную Корею сестры Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон, отмечает АР. Так, Северная Корея могла настоять на том, чтобы она вместе с другими высокопоставленными чиновниками из КНДР направилась в Южную Корею на самолете авиакомпании Air Koryo, находящуюся под санкциями ЕС и США. Однако в итоге КНДР оповестила Сеул, что делегация прибудет в пятницу на частном самолете.

Северокорейская делегация из 22 человек должна прибыть в пятницу в Южную Корею. Ее возглавит председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам. В нее также входит Ким Ё Чен, сестра Ким Чен Ына, которая занимает пост заместителя руководителя Отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи.