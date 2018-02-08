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Российскому программисту Левашову улучшили условия содержания в американской тюрьме

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Обвиняемого в совершении хакерских атак россиянина Петра Левашова перевели в американской тюрьме из изолятора в зону общего содержания, сообщили в генконсульстве России в Нью-Йорке.

"После неоднократных обращений генконсульства России в Нью-Йорке в американские правоохранительные органы условия содержания россиянина Левашова были улучшены", - отмечается в сообщении в твиттере генконсульства.

На этой неделе дипломаты также встретились с Левашовым.

Ранее сообщалось, что посольство РФ в Вашингтоне обратилось к Госдепартаменту и Минюсту США с требованием обеспечить Левашову в тюрьме надлежащие условия содержания и предоставить ему необходимые лекарства.

В диппредставительстве также отмечали, что российский гражданин "был помещен в маломерную одиночную камеру размером 2х2 метра, в которой практически отсутствует освещение". Помимо этого, в камере Левашов "подвергается постоянному шумовому воздействию, исходящему со стороны соседних помещений".

"По этой причине, а также из-за отсутствия подушки и матраца (была выдана подстилка толщиной 1 см) Левашов лишен полноценного сна. Кроме того, ему запрещены общение с другими заключенными, прогулки на свежем воздухе, а также телефонные звонки родственникам в Россию. В результате негуманного обращения здоровье российского гражданина ухудшилось. Несмотря на то, что Левашов был осмотрен тюремным врачом, прописанные лекарства ему до сих пор не выданы", - подчеркивается в сообщении Посольства.

Левашова задержали 7 апреля 2017 года на территории Испании по запросу США, где его обвиняют в создании вредоносного программного обеспечения и массовой рассылке спама.

2 февраля программист был экстрадирован в США, сейчас он находится в тюрьме города Бриджпорт (штат Коннектикут). В этот же день Левашов впервые предстал перед судом в штате Коннектикут, где заявил о своей невиновности.

Защита россиянина надеется, что на следующем судебном заседании удастся добиться улучшения условий содержания и, возможно, смены тюрьмы. В последующие месяцы прокуратура должна предъявить доказательства, которые будут использованы против российского программиста. Суд присяжных по делу Левашова может пройти в конце 2018 года.

Теги: Петр Левашов
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