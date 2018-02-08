Пенс анонсировал ужесточение политики в отношении КНДР после зимней Олимпиады

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Майк Пенс подтвердил приверженность США жесткой политике в отношении КНДР и заявил, что администрация США надеется на "прекращение потепления отношений с КНДР, когда погаснет олимпийский огонь", пишет в четверг газета The Washington Post.

"Мы подтверждаем наше стремление продолжать изоляцию Северной Кореи экономически и дипломатически, и после Олимпийских игр, и когда Олимпиада станет отдаленным воспоминанием", - сказал Пенс корреспонденту The Washington Post, находясь на авиабазе Йокота в Японии. Он заявил, что если встретится с представителями КНДР, то призовет их "закончить эту эру обмана, провокаций, разработки ядерного оружия, запугивания региона и остального мира". О вероятной встрече Пенса с северокорейской делегацией на этой неделе неоднократно писали СМИ, однако КНДР заявила, что не заинтересована в такой возможности.

Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин, в свою очередь, выразил надежду, что ОИ-2018 смогут стать началом для развития межкорейского диалога.

"Мы, конечно, надеемся использовать эту возможность по максимуму, чтобы зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане могли стать мероприятием, которое приведет к диалогу по денуклеаризации Корейского полуострова, а также к установлению мира на Корейском полуострове", - заявил Мун Чжэ Ин перед встречей с Майком Пенсом в четверг.

Пресс-служба Пенса по итогам встречи Мун Чже Ина с вице-президентом заявила о необходимости оказания максимального давления на КНДР.

"Два лидера обсудили важность усиления глобальной компании по оказанию максимального давления на КНДР до тех пор, пока она не откажется от своих ядерной программы и программы разработки баллистических ракет раз и навсегда", - говорится в заявлении, подготовленном сотрудниками Пенса по итогам встречи с президентом Южной Кореи.

Открытой позиции по отношению к КНДР, в отличие от Пенса, придерживается госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Как отмечает газета, Тиллерсон неоднократно противоречил Белому дому, говоря, что переговоры с Пхеньяном могут начаться в любое время без предварительных условий. Именно госсекретарь в ходе своего визита в Перу первым затронул тему возможной встречи Пенса с представителями КНДР.

Майк Пенс прибыл в Южную Корею в преддверии открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, которое состоится 9 февраля. В четверг Пенс встретился с Мун Чжэ Ином.

В январе Южная Корея и КНДР провели три раунда переговоров по участию северокорейцев в Олимпиаде. Переговоры стали первым межкорейским диалогом на высоком уровне более чем за два года. Ожидается, что Мун Чжэ Ин на этой неделе встретится с направляющимися в Южную Корею членами делегации КНДР. Официальную делегацию Северной Кореи на Олимпийских играх-2018 возглавит председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам. В нее также входит младшая сестра лидера КНДР Ким Ё Чен, которая занимает пост заместителя руководителя Отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи.