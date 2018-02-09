Армению удивили слова Алиева об "азербайджанском Ереване"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Ереване восприняли как выдвижение территориальных претензий к Армении заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о стремлении азербайджанцев вернуться на "свою историческую территорию" - в Ереван.

"В XXI веке президент одной страны выступает с территориальными претензиями в отношении другой страны", - заявил "Интерфаксу" вице-спикер парламента Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Эдуард Шармазанов.

Он выразил категорическое несогласие с позицией руководителя Азербайджана.

Выступая 8 февраля в Баку на VI съезде правящей партии "Йени Азербайджан" ("Новый Азербайджан"), выдвинувшей его кандидатом на четвертый президентский срок, Алиев заявил: "Ереван является нашей исторической землей, и мы, азербайджанцы должны вернуться на эти земли". "Это наша политическая и стратегическая цель, и мы должны к ней постепенно приближаться", - подчеркнул он.

Шармазанов считает, что подобные заявления свидетельствуют о несостоятельности "азербайджанской историографии и политической верхушки".

"Вместо того, чтобы выступать с подобными заявлениями, Алиев мог бы ознакомиться со словами своего отца (бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева - ИФ) о том, что, что азербайджанцы с турками - одна нация - два государства, - сказал Шармазанов. - Откройте все энциклопедии, в том числе британские, посмотрите, откуда пришли тюркские племена - из Средней Азии и Алтая. А что такое историческая Армения? На востоке до границы стыка рек Аракс и Кара - историческая Армения".