Туристам запретили смотреть на проституток в районе Красных фонарей в Амстердаме

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Власти Амстердама запретили туристам фотографировать работников секс-бизнеса, а также смотреть на них.

"Экскурсии по району Красных фонарей будут проходить по более строгим правилам с апреля этого года, чтобы защитить местных жителей и работников предприятий от чрезмерного наплыва туристов. Группам запрещается фотографировать сотрудников секс-бизнеса, а гиды должны следить за тем, чтобы туристы не поворачивались лицом к работникам секс-индустрии", - говорится в сообщении на сайте властей Амстердама.

По новым правилам, экскурсионная группа не должна превышать 20 человек, а гид должен получить специальное разрешение на проведение экскурсии в квартале.

One of the busiest alleys in the Red Light District of Amsterdam is the Stoofsteeg. An alley with red light windows, sex shops and bars. https://t.co/aBsnszv06O pic.twitter.com/21aQXDWbAG — Red Light District Amsterdam Tours (@RldTours) 3 февраля 2018 г.

Во время посещения района туристам запрещено употреблять алкоголь, наркотики, а также громко разговаривать или кричать.

За нарушение правил, гиды будут оштрафованы: 190 евро заплатит независимый гид, 950 евро - сотрудник туристической компании. После трех нарушений гида лишат лицензии.

Кроме того, муниципалитет рассматривает вопрос введения налога на участников экскурсий в Квартал красных фонарей.

В Нидерландах секс-индустрия - легальный бизнес. Для этого созданы специальные кварталы, так как заниматься проституцией на улицах запрещено.