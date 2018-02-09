В СБУ опровергли отправку сотрудников "Альфа" к Саакашвили

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Службе безопасности Украины опровергли информацию о присутствии сотрудников спецподразделения "Альфа" у гостиницы Fairmont Grand Hotel Kyiv, где, как утверждает один из лидеров "Руха новых сил" Давид Сакварелидзе, находится лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

"Альфы" там нет и не было. Это не соответствует действительности", - заявила агентству "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Елена Гитлянская.

В пресс-службе Государственной миграционной службы Украины отметили, что не располагают информацией о данной ситуации.

Ранее Сакварелидзе написал в фейсбуке, что бойцы спецподразделения "Альфа" прибыли под здание гостиницы Fairmont Grand Hotel Kyivна Почтовой площади, "чтобы забрать Михаила Саакашвили".

Между тем соратник Саакашвили, внефракционный депутат парламента Юрий Деревянко сообщил, что люди, которые назвали себя "представителями Госпогранслужбы", уже покинули территорию гостиницы.

Сам экс-президент Грузии считает, что была совершена попытка его похищения.

"К нам зашли люди снизу и сказали, что группа автоматчиков, которые перезарядили автоматы, зашли в фойе, сказали, что идут захватывать Саакашвили, и попытались проникнуть в лифт и подняться наверх на тот этаж, где мы были с нашими иностранными друзьями", - сказал Саакашвили журналистам.

Политик убежден, что это задержание было инициировано президентом Украины Петром Порошенко, который намерен экстрадировать его в Грузию, где в его отношении открыты дела и его ждет преследование.

Летом 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот был за пределами страны. Политику удалось вернуться на Украину. "Рух новых сил" организовал и провел ряд протестных акций.