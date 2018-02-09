В Азербайджане решили создать Институт теологии

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о создании Института теологии.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, Институт теологии будет входить в структуру Бакинского Государственного Университета (БГУ), в то же время он будет подчинен Госкомитету по работе с религиозными структурами.

Основной целью создания института является "подготовка высококвалифицированных кадров в сфере религиозной деятельности".

В рамках распоряжения Госкомитету по работе с религиозными структурами поручено в двухмесячный срок утвердить Устав Института. Кабинету министров поручено в за два месяца обеспечить выделение здания для Института, а также решить вопросы, связанные с его финансированием и техническим обеспечением.