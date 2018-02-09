Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина - НАТО

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Заседание комиссии Украина - НАТО не значится в календаре встречи министров обороны стран альянса, оно заблокировано Венгрией, сообщает издание "Европейская правда".

"На данный момент в календаре нет назначенных заседаний комиссии Украина-НАТО", - сообщили в НАТО в ответ на запрос издания.

Издание отмечает, что министерское заседание комиссии должно было состояться 14 или 15 февраля во время встречи министров обороны всех стран альянса. "Однако Венгрия применила право вето и заблокировала встречу, это подтвердили несколько источников", - отмечает издание.

Встреча министров обороны стран НАТО состоится в Брюсселе 14 и 15 февраля.

В альянсе подтвердили, что проведение заседания комиссии Украина-НАТО не значится в календаре встречи министров обороны НАТО 14-15 февраля.

"В настоящее время не запланировано проведение заседаний Комиссии НАТО-Украина", - говорится в ответе официального представителя НАТО на запрос агентства "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Отношения Киева и Будапешта резко охладели после принятия на Украине закона об образовании, который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский. По мнению венгерских властей, он нарушает права 150-тысячного венгерского меньшинства в Закарпатье.