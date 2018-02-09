СМИ узнали о неприязни Трампа к печатным версиям докладов разведслужб

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп зачастую пренебрегает практикой чтения с утра печатной версии отчетов, подготовленных спецслужбами, отдавая предпочтения устным брифингам, пишет в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на три источника.

Так, по данным газеты, семеро предшественников Трампа на посту главы государства начинали утро в Овальном кабинете с чтения Суточной разведывательной сводки для Президента США, документа с самой важной информацией, который составляют сотрудники различных американских спецслужб.

Однако президент Трамп, по словам трех осведомленных источников издания, спустя несколько месяцев, проведенных на своем посту, дал понять, что не заинтересован в чтении этой сводки. Зато устные брифинги с представителями разведслужб, согласно информации помощников президента, проводятся почти каждый день примерно в 11 утра по местному времени.

Согласно утверждениям издания, эти брифинги построены таким образом, чтобы не расстроить президента. В частности, информация о расследовании предполагаемого вмешательства России в американские выборы включена только в письменную версию брифинга. Однако, как отмечает издание, Трамп очень редко оставляет себе эту печатную сводку, отмечает газета.

С этой информацией газеты не совсем согласен директор Национальной разведки США Дэн Коутс, по словам которого "утверждение, что президент Трамп не читает материалы в сводке и не в полной мере осведомлен, является чистым вымыслом".

В то же время, бывший директор ЦРУ Леон Панетта заявил газете, что, прибегая к такому способу получения информации, Трамп может упустить какую-то важную информацию, что может поставить его самого, а также США в уязвимую позицию.

Сам Трамп, заняв пост президента, заявлял американским СМИ: "Вы знаете, мне не нужно читать 200-страничные доклады по проблеме, которую можно уместить на странице".