Фейсбук опробует опцию "голосования против" комментариев

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В соцсети фейсбук может появиться новая кнопка, позволяющая прятать комментарии и оставлять свое мнение о них.

Эту информацию порталу Tech Crunch подтвердили в компании.

Опция "голосовать против" не является так называемым "минусом" (в противовес имеющимся "лайкам"), как того просили некоторые пользователи.

Когда человек нажимает эту кнопку, выбранный комментарий скрывается. Затем можно решить, обозначить ли его как "оскорбительный", "вводящий в заблуждение" или "не соответствующий теме". При этом другие пользователи продолжают видеть этот пост.

Как предполагают специалисты, этот шаг - еще одна попытка соцсети позиционировать себя как платформу и избежать ассоциации со СМИ.

Новая кнопка доступна небольшому числу пользователей в США.