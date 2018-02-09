Трамп пообещал скорую публикацию меморандума демократов по "делу об РФ"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пообещал в скором времени разрешить публикацию служебной записки, составленной меньшинством демократов в комитете по разведке палаты представителей, сообщают в пятницу американские СМИ.

Отвечая на вопрос журналистов, когда будет опубликован меморандум, Трамп ответил, что опубликует "письмо" о меморандуме "скоро".

Ранее на этой неделе пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп ознакомился с меморандумом конгрессменов-демократов о деталях проведения расследования о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы.

Она отметила, что меморандум проходит проверку у специалистов Белого дома, что является обычной практикой.

В конце прошлой недели был обнародован меморандум, подготовленный членами комитета по разведке палаты представителей США. Доклад республиканцев свидетельствует, что ФБР в ходе президентской предвыборной кампании в 2016 году вело слежку за членом избирательного штаба Трампа Картером Пейджем, собирая информацию в пользу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Демократы, первоначально проголосовавшие за публикацию этого документа, заявили, что республиканцы внесли изменения в него перед отправкой в Белый дом. Поэтому демократы подготовили собственную версию меморандума.