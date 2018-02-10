Две трети американцев заявили о доверии к ФБР

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Две трети американцев доверяют ФБР больше, чем президенту США Дональду Трампу, пишет в пятницу The Hill, ссылаясь на результаты соцопроса, проведенного Marist Poll.

66% респондентов заявили, что примут сторону бюро, если у него возникнет конфликт с главой государства, и лишь 24% пообещали поддержать в этой ситуации президента.

Еще больше (71%) опрошенных сказали, что ФБР делает свою работу и не пытается навредить президенту; при этом 23% считают, что между бюро и Трампом существует личная вражда.

Отношения между президентом и ФБР осложнились из-за расследования предполагаемого вмешательства России в выборы в США. В мае 2017 года, через несколько месяцев после своей инаугурации, Трамп отправил в отставку директора бюро - Джеймса Коми, который неоднократно обвинял Трампа в связях с Москвой.