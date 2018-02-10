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Трамп заблокировал публикацию меморандума демократов о "российском деле"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заблокировал публикацию служебной записки о расследовании предполагаемого "российского вмешательства" в президентские выборы, подготовленной представителями демократов, передает в субботу "Би-Би-Си".

Как отмечается в сообщении, об отказе Трампа опубликовать версию меморандума, составленную конгрессменами-демократами, говорится в письме, направленном главным юрисконсультом Белого дома Дональдом Макганом председателю комитета по разведке палаты представителей Девину Нунесу.

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Согласно письму, Трамп решил не обнародовать документ, поскольку он содержит секретную информацию. По мнению Белого дома, публикация может создать большие проблемы для национальной безопасности. Белый дом просит демократов внести изменения, в чем им готово помочь министерство юстиции США.

Ранее на этой неделе пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп ознакомился с меморандумом конгрессменов-демократов о деталях расследования о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы.

Она отметила, что меморандум проходит проверку у специалистов Белого дома, что является обычной практикой.

В конце прошлой недели был обнародован меморандум, подготовленный членами комитета по разведке палаты представителей США. Доклад республиканцев свидетельствует, что ФБР в ходе президентской предвыборной кампании в 2016 году вело слежку за членом избирательного штаба Трампа Картером Пейджем, собирая информацию в пользу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Демократы, первоначально проголосовавшие за публикацию этого документа, заявили, что республиканцы внесли изменения в него перед отправкой в Белый дом. Поэтому демократы подготовили собственную версию меморандума.

Теги: Дональд Трамп, США
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