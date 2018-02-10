Трамп заблокировал публикацию меморандума демократов о "российском деле"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заблокировал публикацию служебной записки о расследовании предполагаемого "российского вмешательства" в президентские выборы, подготовленной представителями демократов, передает в субботу "Би-Би-Си".

Как отмечается в сообщении, об отказе Трампа опубликовать версию меморандума, составленную конгрессменами-демократами, говорится в письме, направленном главным юрисконсультом Белого дома Дональдом Макганом председателю комитета по разведке палаты представителей Девину Нунесу.

Согласно письму, Трамп решил не обнародовать документ, поскольку он содержит секретную информацию. По мнению Белого дома, публикация может создать большие проблемы для национальной безопасности. Белый дом просит демократов внести изменения, в чем им готово помочь министерство юстиции США.

Ранее на этой неделе пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп ознакомился с меморандумом конгрессменов-демократов о деталях расследования о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы.

Она отметила, что меморандум проходит проверку у специалистов Белого дома, что является обычной практикой.

В конце прошлой недели был обнародован меморандум, подготовленный членами комитета по разведке палаты представителей США. Доклад республиканцев свидетельствует, что ФБР в ходе президентской предвыборной кампании в 2016 году вело слежку за членом избирательного штаба Трампа Картером Пейджем, собирая информацию в пользу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Демократы, первоначально проголосовавшие за публикацию этого документа, заявили, что республиканцы внесли изменения в него перед отправкой в Белый дом. Поэтому демократы подготовили собственную версию меморандума.