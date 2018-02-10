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Экс-премьер Грузии выиграл судебную тяжбу со швейцарским банком Credit Suisse

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили выиграл правовой спор с банком Credit Suisse из-за ненадлежащего использования его инвестиционного портфеля, в результате чего он понес значительный финансовый ущерб.

Как сообщают грузинские СМИ, Женевский суд приговорил бывшего менеджера Credit Suisse Патрика Лескодрона к пяти годам лишения свободы за злоупотребление доверием клиентов и введение мошеннической схемы, приносившей ему десятки миллионов швейцарских франков.

По словам судьи, экс-банкир признан виновным в мошенничестве в отношении своих бывших клиентов, в том числе Иванишвили, и нанес ему ущерб в размере 143 млн швейцарских франков ($152 млн), в результате чего получил прибыль в 30 млн швейцарских франков.

"Бывший менеджер банка обманул банк и клиента, фальсифицировав подписи на документах", - сказала судья.

Ранее сообщалось, что адвокаты Иванишвили в декабре 2015 года и в январе 2016 года подали иски в прокуратуру Женевы, а в 2017 году и в суды нескольких стран, где Credit Suisse располагал подразделениями, через которые бывший менеджер банка Лескодрон осуществлял несанкционированные сделки, используя личные счета своего клиента для покрытия убытков по торговым операциям.

Сообщалось также, что прокурор Женевы Ив Бертосса в июне прошлого года вынес обвинительный акт против Лескодрона по итогам слушаний, которые длились более года. Экс-менеджер банка признал свою ответственность и был задержан полицией, при этом и сам банк подал против него иск, обвиняя в должностных преступлениях.

Параллельно с судебным разбирательством, Credit Suisse проводил внутреннее расследование по этому делу, а в одном из отчетов обозначил его как источник "возможных судебных проблем для банка".

Credit Suisse - один из крупнеших швейцарских банков со штаб-квартирой в Цюрихе, который уже более 160 лет управляет частными капиталами по всему миру. Банк широко представлен на всех пяти континетах, предоставляя услуги как частным клиентам, так и компаниям с большим оборотом.

По оценке Forbes, имущество Иванишвили в настоящее время составляет $5,8 млрд, и он является самым богатым человеком в Грузии.

Теги: Грузия, Бидзина Иванишвили
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