Израильские ВВС атаковали 12 сирийских и иранских целей в Сирии

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Израиля нанесли удары по 12 военным целям Ирана и Сирии на сирийской территории, заявил в субботу представитель армии обороны Израиля.

"Армия обороны Израиля поразила 12 сирийских и иранских военных целей в Сирии в ответ на агрессию Ирана", - написал в твиттере" представитель израильской армии обороны Джонатан Конкрикус.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля сбили иранский беспилотник, запущенный с территории Сирии и оказавшийся в границах Израиля, однако потеряли один из своих истребителей после активации системы ПВО Сирии.

Государственное телевидение Сирии сообщило о новых авиаударах в провинции Дамаск.

Прошлой осенью "Интерфакс" сообщал, что сирийская армия восстановила техническое состояние своих систем ПВО, у нее есть зенитные ракетные системы С-200, "Бук" и другие комплексы.