В Сеуле около 800 человек вышли на протест против участия КНДР в Играх

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Около 800 консервативно настроенных южнокорейских активистов в Сеуле приняли участие в акции протеста против участия северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает в субботу агентство "Ренхап".

Демонстранты вышли на улицы столицы, держа в руках разорванные фотографии северокорейского лидера Ким Чен Ына. Они также попытались поджечь флаг КНДР, однако эти действия были пресечены полицейскими.

Некоторые из участников акции показали художественный перформанс, надев на себя маски, имитирующие лидеров Южной Кореи, КНДР, США.

Активисты выразили осуждение не только в адрес Ким Чен Ына, но и действий южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, чью позицию по Северной Корее они считают слишком мягкой.

Как сообщалось ранее, Ким Чен Ын передал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину приглашение в Пхеньян. Его передала лично сестра северокорейского лидара Ким Ё Чжон, которая приехала на Олимпиаду в составе делегации КНДР. Она стала первым членом семьи северокорейских лидеров, посетившим Сеул со времен корейской войны.

Со своей стороны президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что может посетить межкорейский саммит в КНДР в будущем.

Официально XXIII Зимние Олимпийские игры стартовали в Пхенчхане 9 февраля. Финиширует Олимпиада 25 февраля.