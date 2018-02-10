Что произошло за день: суббота, 10 февраля

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российская команда завоевала первую медаль на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Семен Елистратов стал обладателем бронзовой медали, став третьим в финальном забег в шорт-треке на дистанции 1500 м.

- Лидером общего зачета Игр после первого соревновательного дня стала сборная Германии, завоевавшая две золотые медали. Вторыми идут Нидерланды (одно золото, два серебра, одна бронза), третье место делят шведы и корейцы (по одному золоту). Россияне шестые.

- В ночь на субботу истребители Израиля сбили иранский беспилотник, который, как утверждают в Израиле, был запущен с территории Сирии. Затем Израиль атаковал 12 целей в центральной части Сирии в районе провинции Дамаск. В результате атаки израильские ВВС потеряли, как минимум, один истребитель, который попал под огонь систем ПВО Сирии. Истребитель упал на территории Израиля, летчики катапультировались. За этим последовал ряд резких заявлений иранских и израильских политиков. В итоге Израиль обратился к Москве с просьбой вмешаться и предотвратить усугубление ситуации.

- Суд внес в реестр запрещенной информации фильм-расследование Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального, в котором он говорит о связях бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько. Сам оппозиционер утверждает, что в запретный список Роскомнадзора попал весь его сайт, а не отдельные страницы.

- Генеральный прокурор России Юрий Чайка прилетел в Дагестан, чтобы представить нового прокурора республики Дениса Попова. Он также поручил прокуратуре региона разобраться с законностью возведения роскошных домов чиновников и выяснить, на какие средства они были построены.

- Северокорейский лидер Ким Чен Ын передал через свою сестру президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину приглашение в Пхеньян. Последняя встреча лидеров двух государств проходила в 2007 году. Тогда в Северную Корею на встречу с Ким Чен Иром приезжал южнокорейский президент Но Му Хен.