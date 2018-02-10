Саакашвили усомнился в желании властей Грузии экстрадировать его из Украины

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Экс-президент Грузии, ныне возглавляющий украинскую оппозиционную партию "Рух новых сил", Михаил Саакашвили сомневается, что грузинские власти в действительности хотят добиваться его экстрадиции.

"Для того, чтобы меня экстрадировали в Грузию, нужно, чтобы грузинская сторона имела желание", - сказал он в субботу вечером в интервью грузинской телекомпании "Рустави-2".

По мнению Саакашвили, ни грузинским, ни украинским властям не выгодно отправлять его в тюрьму из-за реакции, которая может за этим последовать. При этом он считает, что власти Украины планируют его депортацию в одну из европейских стран, возможно, в Польшу.

Михаил Саакашвили утверждает, что по его информации, украинская прокуратура именно по этой причине отказалась настаивать на продолжении его домашнего ареста. В то же время он сомневается и в том, что власти Украины сумеют осуществить этот план. Отвечая на вопрос о том, что он намерен делать в случае, если его все же экстрадируют в Грузию, Саакашвили заявил, что сдаваться не собирается.

"Меня хотят убрать из Украины. Мы будем бороться до конца. Сдаваться не собираюсь", - сказал он, отметив, что готов будет в таком случае бороться и из Европы, и даже из грузинской тюрьмы.

Михаил Саакашвили в этой связи воздержался комментировать вопрос о том, готов ли он снова прорываться силой через границу на Украину, если его выдворят с территории страны. Комментируя вопрос о том, кем в случае экстрадиции в Грузию он себя представляет - "политиком Украины или Грузии?", он заявил, что в истории были похожие прецеденты и он может оставаться политиком обеих стран, так как их проблемы связаны друг с другом, как он считает.

Он привел в пример национального героя Венесуэлы Симона Боливара, которого, по его словам, считают своим в пяти странах Латинской Америки.

"Есть эпохи и есть фигуры, которые во всех стран релевантны. Все очень просто", - отметил бывший грузинский президент.