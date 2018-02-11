Киев отчитался о задержании 307 членов организованных преступных группировок за год

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - На скамье подсудимых за прошлый год оказались 307 членов организованных преступных группировок, среди задержанных - 83 организатора, которые подозреваются в совершении более тысячи уголовных правонарушений, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

В частности, за прошлый год по линии работы уголовного розыска завершено досудебное расследование и направлено в суд 80 уголовных производств относительно организованных групп (в 2016 году - 61 уголовное производство). Оперативники задержали 16 преступных групп с межрегиональными связями, девять групп, созданных на этнической основе, и две группы с транснациональными связями.

Кроме того, полицейские раскрыли и нейтрализовли 13 вооруженных банд в девяти областях. Отмечается, что они, в частности, действовали на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черновицкой областей.