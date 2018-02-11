Минская группа ОБСЕ призвала Азербайджан и Армению не допускать провокаций

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Баку и Ереван снизить напряженность в зоне карабахского конфликта.

"Сопредседатели выразили глубокую озабоченность по поводу недавней гибели людей на линии соприкосновения. Сопредседатели призывают стороны предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности, как это было согласовано в Женеве, и соблюдать режим прекращения огня", - говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте ОБСЕ.

"Сопредседатели также призывают стороны воздерживаться от подстрекательских заявлений и провокационных действий", - отмечается в документе.