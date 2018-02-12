В Китае произошло землетрясение магнитудой 4,3

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в районе города Ланфан в провинции Хэбэй на востоке Китая, сообщают китайские СМИ со ссылкой на сейсмологический центр Китая (CENC).

Пользователи социальных сетей сообщают, что землетрясение ощущалось, среди прочего, в столице Китая. Пекин расположен примерно в 50 км от Ланфана.

Геологическая служба США, со своей стороны, оценивает магнитуду землетрясения в 4,6.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

6 февраля у побережья тайванского уезда Хуалянь произошло землетрясение магнитудой 6,4. Очаг землетрясения находился на глубине 11 км. На следующий день, 7 февраля, у побережья уезда Хуалянь произошло второе землетрясение. Геологические службы фиксировали толчки магнитудой 5,7-6,1.