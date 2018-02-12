В Австрии при столкновении двух поездов погиб человек

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - По меньшей мере, один человек погиб и 22 получили травмы в результате столкновения двух поездов в австрийской коммуне Никласдорф (федеральная земля Штирия), сообщает в понедельник австрийская телерадиокомпания ORF.

Среди пострадавших трое детей.

По данным ORF, столкнулись два пассажирских поезда, которые следовали по разным путям друг на встречу другу. По свидетельству полицейских, "по необъяснимой причине" на повороте произошло боковое соприкосновение составов, в результате чего один из них сошел с рельсов.