Власти Анкары собрались назвать улицу перед посольством США в честь операции в Африне

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Мэр Анкары Мустафа Туна предложил изменить название улицы перед американским посольством на "Оливковую ветвь" - название военной операции, которую Турция проводит в Африне.

"Мы подписали предложение изменить (название улицы - ИФ) "Невзат Тандоган Каддеси" перед посольством США на "Оливковую ветвь". Сегодня мы представим предложение на рассмотрение Муниципального собрания Анкары", - написал он в понедельник в своем твиттере.

По информации турецкой газеты Hurriyet, это решение связано с недовольством, которое правительство Турции выражает по поводу поддержки, оказываемой США курдским бойцам в Сирии.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе Африна на севере Сирии в январе. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).