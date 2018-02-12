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Благотворительную НКО Oxfam пригрозили лишить финансирования из-за секс-скандала

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудников благотворительной организации Oxfam обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних граждан Гаити, из-за скандала НКО может потерять как государственное финансирование, так и пожертвования частных лиц, пишет The Guardian.

В 2011 году сотрудники Oxfam, находившиеся на Гаити в рамках программы помощи по восстановлению после землетрясения, оплачивали услуги проституток, в том числе несовершеннолетних. Благотворительные организации обычно считают такое поведение недопустимым. Кроме того, проституция запрещена законодательством Гаити. Однако Oxfam якобы укрывала сотрудников от ответственности и позволила им уволиться без огласки.

Первой расследование опубликовала The Times, разоблачения в Oxfam стали центральной темой в британской прессе в минувшие выходные.

Замгендиректора Oxfam Пенни Лоуренс, работавшая в организации с 2006 года, в понедельник подала в отставку, выразив глубокое сожаление в связи с происходящим. Как отмечают британские издания, "отток талантов" может продолжиться в ближайшие дни.

Финансирование Oxfam может быть отозвано, если организация не продемонстрирует "должное моральное лидерство" и не передаст ведомству всю информацию об обвиняемых сотрудниках, заявила в воскресенье министр по вопросам международного развития Великобритании Пенни Мордонт. Ее ведомство также стало мишенью жесткой критики, поскольку в британских СМИ утверждают, что в министерстве знали об аморальных поступках сотрудников Oxfam на момент их увольнения.

Экс-министр по вопросам международного развития Прити Патель написала в колонке в The Daily Telegraph, что информация об Oxfam - "лишь верхушка айсберга".

Председатель совета доверительных управляющих Oxfam Кэролайн Томсон пообещала провести масштабное расследование по всем обвинениям.

Как заявили CNN в британской Комиссии по делам благотворительных организаций, в августе 2011 года Oxfam проинформировала ее о внутреннем расследовании в связи с неподобающим поведением сотрудников, сексуальными домогательствами и запугиванием персонала.

По данным источников The Guardian, Oxfam уже испытывает финансовые затруднения, и потеря финансирования из британского бюджета (около 34 млн фунтов или $47 млн в 2017 году) может стать серьезной проблемой для организации.

Теги: Oxfam, Гаити, Великобритания
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