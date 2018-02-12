В украинской погранслужбе подтвердили отправку Саакашвили в Польшу

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в понедельник вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу - ИФ), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Относительно ситуации с Саакашвили. Сегодня, 12 февраля, военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции довели к Саакашвили решение компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания. Однако во время выполнения процедуры на представителей правоохранительных органов набросились неизвестные из окружения Михаила Саакашвили. Пограничники вынуждены были защищаться и применили силовую поддержку", - написал он на странице в фейсбуке в понедельник вечером.

Слободян напомнил историю с прибытием Саакашвили в сентябре 2017 года и последующими решениями. "22 сентября 2017 года Мостисский суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины. 3 января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал Саакашвили в исковых требованиях к Государственной миграционной службе в признании его беженцем. 6 февраля Окружной админсуд суд Киева повторно не удовлетворил жалобу Саакашвили на решение Миграционной службы об отказе в оформлении документов о признании беженцем или лицом, которое требует дополнительной защиты", - изложил хронологию событий спикер погранведомства.

Таким образом, по словам Слободяна, в соответствии с указанными судебными решениями "данное лицо находилось не территории Украины незаконно, поэтому, с соблюдением всех юридических формальностей, было возвращено в страну, откуда прибыло, нарушая отечественное законодательство".

Тем временем адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал заявление в Печерское районное управление полиции Киева, сообщается на официальной странице "Руха новых сил" в фейсбуке.

"Только что адвокат Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал заявление о похищении политика. Заявление было подано по телефонному вызову в Печерское РОВД. Полиция получила объяснение от работников ресторана, а также тех, кто находился с Михаилом в момент похищения", - говорится в сообщении.

В свою очередь экс-заместитель генпрокурора Украины, соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе сообщил, что сторонники лидера "Руха новых сил" в 18:30 понедельника намерены собраться у здания администрации президента Украины. "18:30 собираемся под АП. На Банковой!", - написал он на своей странице в фейсбуке.