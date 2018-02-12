Суд удовлетворил иск "Домодедово" к "ВИМ-Авиа" на 551 млн рублей

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск ООО "Домодедово коммершл сервисиз" (ДКС, структура одноименного аэропорта) к авиакомпании "ВИМ-Авиа" на 550,8 млн рублей, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

Соответствующий иск суд принял к производству 14 ноября 2017 года. Основное заседание по делу состоялось ранее в понедельник.

ДКС осуществляет "подготовку, заключение и ведение контрактов авиакомпаний" с предприятиями группы "Домодедово", указано на сайте аэропорта. В конце сентября 2017 г. "Домодедово" отказалось обслуживать рейсы "ВИМ-Авиа" из-за накопившегося долга более чем в 500 млн рублей. Это привело к массовым задержкам и отменам рейсов авиакомпании из Москвы.

Ранее сообщалось, что общий долг "ВИМ-Авиа" перед банками и контрагентами составляет минимум 10 млрд рублей. Сертификат эксплуатанта у "ВИМ-Авиа" ограничен, в связи с чем авиакомпания не может осуществлять свою деятельность.