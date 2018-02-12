Белый дом запросил $24 млрд для модернизации американских ядерных сил

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Администрация США запрашивает на модернизацию американских ядерных сил $24 млрд, говорится в проекте бюджета на 2019 год.

Согласно документу, "запрос составляет $24 млрд с целью модернизировать и поддержать все три компонента ядерной триады - наземной, морской и воздушной, так же как и командование ядерных сил, системы контроля и коммуникаций".

Также в документе говорится, что средства ядерного сдерживания США играют ключевую роль для безопасности и процветания как самих США, так и зарубежных союзников и партнеров.

Белый дом запрашивает на военные расходы $686 млрд из средств бюджета на 2019 год, говорится в документе. В частности, в проекте бюджета говорится, что $597 млрд потребуются на покрытие годовых расходов Пентагона и еще $89 млрд на продолжение текущих военных операций.

В документе подчеркивается необходимость "обратить вспять тенденцию ослабления преимущества США по сравнению с Китаем и Россией".

Проект бюджета США на 2019 год опубликован в понедельник. Предложения администрации США теперь будут вынесены на рассмотрение Конгресса.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что его администрация намерена модернизировать ядерные вооружения, чтобы гарантировать лидерство США в этой сфере. "У нас будут абсолютно модернизованные и качественно новые ядерные силы, и я надеюсь, нам не придется их использовать", - сказал он.

"Я надеюсь, в будущем мы сможем их сократить, и на самом деле это будет зависеть от того, что будут делать другие (страны - ИФ). Но мы всегда будем номер один в этой области, во всяком случае, пока я президент", - отметил Трамп.

Ранее США обнародовали новую ядерную доктрину. Впоследствии в госдепартаменте США пояснили, что в доктрине внимание Вашингтона направлено на Россию, Китай, Иран и Северную Корею.