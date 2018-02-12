Глава "Укроборонпрома" заявил об отставке

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Глава госконцерна "Укроборонпром" Роман Романов принял решение об отставке с должности, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте госконцерна в понедельник вечером.

"Я принял решение оставить свою должность главы ГК "Укроборонпром". Заявление об этом я написал еще в прошлом году, надеюсь, что президент Украины Петр Порошенко поддержит мое решение", - говорится в нем. "Я считаю, что в жизни каждого мужчины должен быть период, какой он обязан отдать служению своей стране. И эти 3,5 годы были моим служением", - отметил он.

27 декабря на заседании Кабмина премьер Украины Владимир Гройсман инициировал увольнение главы "Укроборонпрома" за невыполнение поручения правительства о погашении задолженностей по зарплате.

Романов тогда отказался от добровольной отставки и заявил, что разрешение ситуации требует качественных решений правительства, а не поиска "козлов отпущения". По его словам, проблема возникла из-за того, что Кабмин отказался компенсировать расходы концерна на содержание недостроенного крейсера "Украина".

В январе 2018 года кабинет министров Украины предложил президенту Петру Порошенко уволить Романова, рассчитывая на внесение новой кандидатуры недавно обновленным набсоветом госконцерна, который возглавил ректор Национального технического университета Украины (НТТУ) "Киевский политехнический институт им. Сикорского" Михаил Згуровский.