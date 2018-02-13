Саакашвили опубликовал видеозапись своего задержания в Киеве

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили, которого накануне выслали из Украины в Польшу, в ночь на вторник опубликовал видео своего задержания в Киеве.

На кадрах с камер видеонаблюдения из ресторана, где находился Саакашвили, видно, как в заведение забегает около полутора десятков человек в камуфляже (украинские власти потом пояснили, что это были представители Госпогранслужбы, Миграционной службы и Национальной полиции). Они валят политика на пол, после чего силой выводят его на улицу.

В своем фейсбуке Саакашвили написал , что его били, закрывали рот и глаза, держали на лицом в пол в автобусе и вертолете по пути в аэропорт Киева, а также угрожали оружием. Политик называет произошедшее с ним похищением.

Ранее его адвокат Руслан Чернолуцкий подал соответствующее заявление в Печерское районное управление полиции Киева.

Вечером в понедельник Саакашвили выслали с территории Украины в Польшу, откуда, по версии украинских властей, он нелегально прибыл в сентябре прошлого года.