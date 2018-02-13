Ким Чен Ын остался доволен поездкой сестры в Южную Корею

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Глава КНДР Ким Чен Ын остался доволен поездкой своей младшей сестры в Южную Корею, а прием, оказанный северокорейской делегации, произвел на него сильное впечатление, сообщило во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Е Чжон доложила брату о своем путешествии в Пхенчхан и Сеул, где ее принимал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а также о "кратких пересечениях" с вице-президентом США Майком Пенсом на церемонии открытия Олимпиады.

"Выслушав доклад, Ким Чен Ын выразил удовлетворение и заявил, что глубоко впечатлен приемом, который был оказан делегации КНДР южнокорейской стороной, которая выделила визит как приоритетный, и поблагодарил за это", говорится в сообщении ЦТАК.

Лидер Северной Кореи заявил, что необходимо добиваться "дальнейшего оживления климата примирения и диалога, сформированного мощным стремлением и общей волей Севера и Юга зимними Олимпийскими играми, ставшими импульсом".

В делегацию, которая приезжала в Пхенчхан на церемонию открытия Олимпийских игр, вошли высокопоставленные северокорейские чиновники, в том числе официальный глава государства Ким Ен Нам. Президент Южной Кореи принял соседей в своей официальной резиденции в Сеуле и дал обед в их честь. А сестра Ким Чен Ына передала ему от брата приглашение посетить Пхеньян.