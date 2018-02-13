Эрдоган пообещал США ответ Турции на поддержку Вашингтоном курдов в Сирии

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Решение США увеличить финансовую поддержку Сирийских демократических сил повлияет на решения, принимаемые Анкарой, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Основу оппозиционных Сирийских демократических сил составляют сирийские курды.

Как сообщает Hurriyet, соответствующее заявление Эрдоган сделал в преддверии визита в Турцию госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Жесткие заявления турецкого лидера стали ответом на запрос Пентагона о выделении дополнительных $300 млн на подготовку и оснащение бойцов Сирийских демократических сил.

В свою очередь агентство "Анадолу" сообщает, что в проекте бюджета Пентагона на 2019 финансовый год предусмотрены расходы в размере $250 млн на создание 30-тысячного контингента "сил по защите границ" Сирии.