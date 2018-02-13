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Астронавты перенесли на сутки выход в космос из-за стыковки МКС с "Прогрессом"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Выход астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) по американской программе перенесен с 15 на 16 февраля из-за причаливания космического "грузовика" "Прогресс МС-08" по двухсуточной схеме. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Выход в открытый космос по американской программе планировался 15 февраля. Однако из-за стыковки в этот день космического транспортника с МКС выход решено перенести на сутки", - сказал источник.

"Прогресс МС-08" стартовал к МКС не 11 февраля, как планировалось изначально, а в резервную дату - 13 февраля. В силу баллистических условий отправился к МКС по традиционной двухсуточной схеме вместо двухвитковой, предполагавшей рекордно короткие сроки прибытия корабля менее чем за 3,5 часа. Короткую схему стыковки предполагается отработать в июле при запуске корабля "Прогресс МС-10".

Технологию, при которой корабль делает от старта до стыковки всего два витка вокруг Земли, планируется отработать на грузовых кораблях, а затем применить и на пилотируемых "Союзах МС". Традиционной считается двухсуточная схема, когда от старта до стыковки проходит около 50 часов.

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Космический грузовой корабль "Прогресс МС-08" сегодня со второй попытки отправился к МКС с космодрома "Байконур".

Грузовику предстоит доставить на МКС более двух тонн различных грузов, в числе которых топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.

Планировавшийся 11 февраля запуск "Прогресса" был перенесен на резервную дату - 13 февраля.

На космодроме "Байконур" "Интерфаксу" ранее сообщили, что запуск ракеты-носителя "Союз 2.1А" с космическим "грузовиком" "Прогресс МС-08", согласно предварительным данным, был отложен в воскресенье из-за отказа одного из каналов бортового компьютера.

"Отказал один из трех каналов бортовой цифровой вычислительной системы. Она заменена", - сказал собеседник агентства.

Теги: МКС. Прогресс МС-08
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