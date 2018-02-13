СК возбудил дело о похищении трехлетней россиянки из отеля в Вене

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве возбудили уголовное дело в связи с похищением 3-летней дочери россиянки из отеля в Вене в конце 2017 года.

"По данным следствия, не позднее 28 декабря 2017 года неизвестные лица вступили в преступный сговор и похитили малолетнюю гражданку Российской Федерации из номера отеля, расположенного в городе Вене", - сообщил во вторник СК РФ.

В ведомстве отметили, что по сообщению СМИ, в котором мать заявила о похищении 3-летней дочери, была организована доследственная проверка. По ее результатам возбуждено уголовное дело по статье о "похищении несовершеннолетнего, совершенном группой лиц по предварительному сговору"

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают местонахождение ребенка.

В ведомстве не уточнили других подробностей инцидента.

Статья 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Посольство РФ в Австрии поддерживает контакт с правоохранительными органами этой страны в связи с похищением 3-летней дочери россиянки из отеля в Вене.

"Посольством направлена в МИД Австрии нота с просьбой о предоставлении австрийской стороной информации о ходе рассмотрения вышеупомянутого заявления. Официальный ответ на наше обращение пока не получали", - говорится в сообщении российской дипмиссии, опубликованном в фейсбуке посольства.

В сообщении отмечается, что посольство РФ "держит вопрос на контроле".

"Консульский отдел посольства в рамках своих правовых полномочий оказал российской гражданке необходимую консультативную поддержку в составлении заявления в австрийские правоохранительные органы по факту предполагаемого похищения", - говорится в сообщении.

Там напомнили, что гражданка России в конце декабря прошлого года обратилась "в связи с предполагаемым похищением на территории Австрии её трёхлетней дочери".

История похищения

12 января австрийская газета Kronen Zeitung сообщила об обстоятельствах инцидента с ребенком в венском отеле. Так, по ее данным, мать остановилась в Вене по дороге в Германию, куда она везла дочь на медицинский осмотр. Ей назначил встречу в Вене ее муж - 36-летний ливанец с паспортом гражданина РФ. Однако на встречу муж не пришел, а когда женщина вернулась в гостиницу, то не обнаружила там ни няни, ни дочери. После этого россиянке позвонил муж и потребовал не обращаться в полицию. Он также хотел от супруги, чтобы она приехала в Ливан. Однако россиянка отказалась от требований супруга, написала заявление о похищении дочери. О случившемся было проинформировано посольство РФ.

Имя женщины, чью дочь похитили из отеля в Вене, не называется.