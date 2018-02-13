Российский Центр примирения сообщил о готовящейся провокации с химоружием в Идлибе

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - "Джабхат ан-Нусра" завезла в сирийскую провинцию Идлиб три машины баллонов с хлором для провокации с химоружием, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

"Вечером 12 февраля в российский Центр примирения враждующих сторон поступил телефонный звонок от жителя населенного пункта Серакаб, провинция Идлиб, о готовящейся провокации с использованием отравляющих химических веществ для показа в эфире иностранного телеканала. По словам звонившего, днём 12 февраля боевики группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - ИФ) тремя автомобилями завезли в Серакаб более 20 баллонов с хлором и средства индивидуальной защиты", - говорится в сообщении Центра.

По словам звонившего, представители местного отделения "Белых касок" проводили репетиции "оказания первой помощи" в индивидуальных средствах защиты якобы пострадавшим от отравления местным жителям.

Звонивший сириец обратил внимание, что их действия снимались на камеры профессиональными телекорреспондентами, которые, комментируя действия представителей "Белых касок", надевали на микрофон чехол с логотипом западной телекомпании. При этом между дублями корреспонденты советовались с кем-то по спутниковому телефону на английском языке, заявили в Центре.

"Всё это говорит о том, что террористами "Джабхат ан-Нусра" совместно с "белокасочниками" готовится очередная провокация в провинции Идлиб с использованием отравляющих веществ для обвинений сирийских властей в применении химоружия против местных жителей", - отмечают в Центре.