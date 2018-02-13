Суд подтвердил долг экс-владельца Черкизовского рынка еще на 10 млрд рублей

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области 2 февраля признал обоснованным и включил в реестр кредиторов признанного банкротом экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова долг кипрской компании Sezaria Limited в размере 8,9 млрд рублей, следует из определения суда, размещенного на сайте.

Этот же суд 9 февраля признал обоснованным и включил в реестр кредиторов Исмаилова долг перед Deutsche Bank в размере 967 млн рублей в качестве требования, обеспеченного залогом. Залог представляет собой недвижимость, расположенную во Франции (г. Антиб, Приморские Альпы).

Как сообщалось ранее, Арбитражный суд Московской области признал Исмаилова банкротом по заявлению физлица 21 декабря 2015 года. В решении суда тогда отмечалось, что на момент рассмотрения обоснованности требования кредитора Исмаилов постоянного места работы и источника доходов не имел.

На момент рассмотрения заявления у должника был земельный участок в Московской области кадастровой стоимостью 13,9 млн рублей, наличные денежные средства - 25 тысяч рублей, а также денежные средства в кредитных учреждениях - 88,79 рубля и $28,77.

Арбитражный суд Московской области 29 февраля 2016 года удовлетворил заявление Банка Москвы и включил в реестр Исмаилова долг в размере 19,2 млрд рублей ($213,3 млн). Суд тогда же включил в реестр кредиторов Исмаилова требование кипрской компании Sezaria Limited в размере 10,4 млрд рублей.

Однако 16 марта 2016 года Десятый арбитражный апелляционный суд отменил решение о банкротстве Исмаилова по заявлению физического лица, кассационная инстанция в мае оставила это постановление в силе, а Верховный суд РФ в начале сентября 2016 года отказал Исмаилову в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций об отмене процедуры банкротства.

Между тем, Арбитражный суд Московской области 29 августа 2016 года признал обоснованным заявление о банкротстве Исмаилова, поданное БМ-банком, и ввел процедуру реструктуризации задолженности в отношении экс-владельца Черкизовского рынка. Суд включил долг Исмаилова перед банком в размере 17,4 млрд рублей (основной долг - 15,1 млрд рублей) в реестр кредиторов должника и утвердил его финансовым управляющим Алексея Грудцина.

9 марта 2017 года Арбитражный суд Московской области признал Исмаилова банкротом и утвердил его финансовым управляющим Валерия Кубелуна.