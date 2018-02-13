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ЕСПЧ обязал РФ выплатить журналисту 4,7 тыс. евро за прочитанную таможенниками переписку

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Страсбургский суд обязал правительство России выплатить 4,7 тысячи евро журналисту и фотокорреспонденту Юрию Иващенко, чью личную переписку скопировали и изучили таможенники при пересечении границы между Абхазией и РФ.

Согласно решению Европейского суда по правам человека, опубликованному во вторник, в отношении заявителя была нарушена статья 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующая право на уважение частной и семейной жизни.

Суд обязал ответчика выплатить Иващенко 3 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда и 1,7 тыс. евро на покрытик судебных издержек и расходов.

"По мнению ЕСПЧ, российское законодательство не предоставляет судам правовые рамки для выяснения того, является ли "вмешательство" необходимым в демократическом обществе. В связи с этим суд считает, что обстоятельства дела подчеркивают определенные недостатки в нормативной базе в России", - отметила адвокат Международной правозащитной группы Агора Марина Дубровина, представляющая интересы Иващенко в Страсбурге.

Она напомнила, что журналист в августе 2009 года при возвращении в Россию из Абхазии подвергся шестичасовому досмотру на Сочинской таможне.

В октябре 2011 года в Агоре "Интерфаксу" сообщили, что ЕСПЧ запросил у России, могут ли таможенники читать личную переписку при досмотре. В частности суд интересовало, были ли действия российских таможенников разумными, требовалось ли для проведенной проверки какое-то обоснованное подозрение, а также была ли у Иващенко возможность оспорить утверждение властей, что национальная безопасность или другой законный общественный интерес были поставлены на карту.

Фотокорреспондент в жалобе заявил, что действия сотрудников таможенного поста являются вмешательством властей в частную жизнь и тайну переписки, а также в право свободно выражать мнение и распространять информацию. Он подчеркнул, что на момент проведения досмотра не был обвинен и не подозревался в совершении каких-либо уголовно наказуемых преступлений, что говорит о незаконности действий таможенников.

В Агоре отметили, что российские суды не нашли нарушений в действиях таможенников, которые на границе между Абхазией и Россией изучили сохраненные в ноутбуке журналистка личную переписку по ICQ, текстовые файлы и фотографии, после чего установили программу для копирования данных и перенесли 26 гигабайт информации с ноутбука на DVD-диски.

"Согласно изложенной на шести листах официальной позиции таможенников, личные переписки граждан таможня может читать и копировать на основании указа президента Бориса Ельцина "О мерах по обеспечению согласованных действий органов государственной власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма" от 23 марта 1995 года", - говорится в сообщении.

Представитель Сочинской таможни в районном суде сообщил, что российские таможенники имеют право не только досматривать на границе ноутбуки, флешки и плееры, но и абсолютно, по его словам, законно скачивать любую информацию, причем в полном объеме. "Скачиваем все и сразу, чтобы потом, например, была возможность направить на экспертизу на предмет наличия в этой информации признаков экстремизма", - сказал он.

22 апреля 2010 года Краснодарский краевой суд оставил решение Прикубанского районного суда без изменения, а жалобу Юрия Иващенко без удовлетворения. Диски вернули Иващенко только в ноябре 2011 года, когда эксперты не нашли признаков экстремизма в изученных файлах.

Теги: ЕСПЧ, Юрий Иващенко
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