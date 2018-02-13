Трамп попросил конгресс выделить более $5 млрд на военную помощь Афганистану

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2019 финансовый год предложил выделить более $5 млрд на нужды афганских сил безопасности.

В обнародованном Трампом проекте для Конгресса США предлагается также зарезервировать более $630 млн на оказание Афганистану помощи в гражданской сфере в рамках новой афганской стратегии Вашингтона, сообщают во вторник афганские СМИ.

Эти средства планируется израсходовать на улучшение систем образования, здравоохранения, совершенствование управления страной.

Осенью 2017 года афганские СМИ сообщили о том, что США передали Кабулу два вертолета Black Hawk в рамках программы поддержки афганских Вооруженных сил. Всего США передадут Афганистану 150 вертолетов Black Hawk.

Подготовлена первая группа афганских летчиков для американских вертолетов.

Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани тогда же заявлял, что Кабул планирует обновить парк ВВС. Со своей стороны американские военные заявили, что ВС Афганистана полностью пересядут с российских вертолетов Ми-17 на американские Black Hawk в течение трех-пяти лет.

В январе американские СМИ сообщали, что Пентагон весной планирует увеличить военное присутствие в Афганистане. В Афганистан будут направлены около 1 тыс. военных советников, беспилотники, артиллерийское вооружение.