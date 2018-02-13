Менее половины подростков США останутся пользователями Facebook в 2018 году

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Социальная сеть Facebook теряет популярность у подростков и молодежи в США, которые все активнее используют Instagram и Snapchat, свидетельствует исследование компании eMarketer.

Согласно оценкам компании, в 2018 году количество пользователей Facebook в возрасте от 18 до 24 лет в США снизится на 5,8%. В случае подростков (12-17 лет), пользователями соцсети в текущем году впервые останутся менее 50% представителей этой возрастной категории в стране, ожидают в eMarketer.

Эта тенденция, как ожидается, сохранится и в 2019-2020 годах.

Согласно прогнозу eMarketer, Instagram и Snapchat станут лидерами по темпам роста числа новых пользователей среди людей в возрасте от 12 до 24 лет.

В настоящее время Facebook остается самой популярной соцсетью США, причем имеет значительное преимущество перед Instagram и Snapchat, пишет Deutsche Welle.

Число пользователей Facebook в США насчитывает порядка 170 млн человек. Для сравнения: количество пользователей Instagram, принадлежащей Facebook, составляет более 104 млн, Snapchat - 86,5 млн.