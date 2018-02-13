Циклон полностью разрушил здание парламента в островном королевстве Тонга

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Здание парламента, а также жилые дома, церкви и другие здания оказались полностью разрушены в результате удара циклона "Гита", обрушившегося накануне на тихоокеанское королевство Тонга, сообщает во вторник агентство Associated Press.

"Парламентарии многие годы предлагали построить новое здание парламента, и теперь, я полагаю, это стало необходимостью", - заявил один из парламентариев Лорд Фуситуа.

Pacific island nation #Tonga suffers power outage, flooding and damaged buildings, including a destroyed Parliament House as #CycloneGita tears across at night; several people injured. pic.twitter.com/l18CNT8WTb — APN NEWS (@apnnewsindia) 13 февраля 2018 г.

Более 5 тыс. жителей королевства воспользовались убежищами, специально открытыми властями в преддверии циклона, чтобы переждать его последствия.

Циклон также вызвал проблемы с электроснабжением на некоторых островах.

Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.

По данным метеорологов, во вторник вечером циклон "Гита" должен обрушиться на южные острова Фиджи. Ожидается, что основные населенные пункты Фиджи, включая столицу Суву, стихия обойдет стороной.

Австралия и Новая Зеландия направили гуманитарную помощь в Тонгу, включая предметы гигиены, продукты питания и другие необходимые вещи.

Стихия обрушилась на островное королевство накануне, скорость порывов ветра превышала 200 км/ч.

Ранее сообщалось, что правительство королевства объявило чрезвычайное положение в связи с непогодой.